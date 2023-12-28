Cumhurbaşkanı açıkladı: 1 Ocak'ta başlayacak, Borçları olanlar için Müjdeli haber!

Cumhurbaşkanı açıkladı: 1 Ocak'ta başlayacak, Borçları olanlar için Müjdeli haber!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-12-2023 21:13

Türkiye'de nakit sıkıntısı çeken milyonlarca kişi için müjdeli bir haber var! Meclis tarafından onaylanan inovatif bir kampanya ile senet ve banka borçları tarih oluyor. Devlet destekli bu kampanya, finansal yükü hafifletmek amacıyla özellikle 18 yaş ve üzeri bireylere ve emekli maaşı alanlara öncelik tanıyor. 60.000 TL'ye kadar olan borçları kapatma imkanı sunan bu kampanya, aynı gün içinde ödeme yaparak tüm bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızdan kurtulmanıza olanak tanıyor.

Devlet destekli borç kapatma kredisi, senet borcu olan vatandaşlara da kapılarını açıyor. Belirlenen limitlerde alınabilen kredilerle senet borçları ödenebilecek ve bu sayede milyonlarca kişi finansal rahatlama yaşayacak. Kamu bankaları aracılığıyla sunulan bu kredi, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından hızlı bir şekilde uygulanacak. 24 ay vadeli olarak sunulan bu kredi, devlet destekli faiz oranları ile öne çıkıyor.

Başvuru süreci oldukça hızlı ve basit. Kimlik belgesi, gelir belgesi ve borç kapatma limitlerini içeren dekontlar ile birlikte başvurular, 3 kamu bankasının şubelerinde aynı gün içinde sonuçlandırılabiliyor. Ancak, başvuruların internet bankacılığı veya bankaların resmi siteleri üzerinden yapılmaması önemle vurgulanıyor. En güvenli yol, en yakın banka şubesine giderek işlemleri tamamlamak.

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