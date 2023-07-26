Ceyda Düvenci pembe mayosuyla güneş banyosu yaptı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Plajda çekilmiş bir fotoğrafını pembe mayosuyla paylaşan güzel oyuncu, kendine özgü enerjisi ve formda vücuduyla adeta göz kamaştırdı.

Ceyda Düvenci, uzun süredir başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan ve hayran kitlesine sahip olan bir isim. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, takipçileriyle sık sık günlük yaşantısından kareleri paylaşıyor.

Son paylaşımında, pembe renkteki mayosuyla plajda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ceyda Düvenci, formda vücudu ve enerjik duruşuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun pozunda yansıttığı özgüven ve doğal güzelliği, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.