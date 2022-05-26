Cem Yılmaz ayrılığı doğruladı!

Geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanmaya başlayan dizisi nedeniyle sosyal medyada gündem olan Cem Yılmaz, bu konuyla ilgili soru üzerine, "Alıştık artık. Ne kadar üstüne düşsek de eleştirilecek bir şey bulunuyor. Ne diyebilirim ki!" dedi.

22 yaş küçük sevgilisi Rüya Demirbulut ile sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ünlü çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Usta komedyen, "Ayrıldınız mı?" sorusuna, "Olmadı" şeklinde yaptığı hareketle karşılık vermesi dikkat çekti. İddialara göre; Yılmaz'ın kıskançlıklarından dolayı Demirbulut ilişkiyi sonlandırdı.