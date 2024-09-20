Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2024 yılına damga vuracak olan ‘CMXXIV’ adlı gösterisiyle Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor. İlk gösterisini 2 Ekim'de Nürnberg'de gerçekleştirecek olan Yılmaz, toplamda 20 şehirde sahne alacak.

Turne kapsamında Rotterdam'da 17-18 Ekim, Köln'de 30 Kasım - 1 Aralık ve Londra'da 13-14 Aralık tarihlerinde üst üste iki gün izleyiciyle buluşacak.

Gösterinin bilet fiyatları ise oldukça dikkat çekici. Avrupa’da izleyiciler, 250 Euro (yaklaşık 10 bin TL) ile 130 Euro (yaklaşık 5 bin TL) arasında değişen fiyatlarla Yılmaz'ı izleme fırsatı bulacak. Türkiye’deki gösterilerinde ise biletler 10 bin TL ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Cem Yılmaz'ın bu büyük turnesi, mizahseverlerin sabırsızlıkla beklediği etkinliklerden biri olmaya şimdiden aday!