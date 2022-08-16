Cansu Dere'nin tekne tatili!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran ‘Sadakatsiz’ dizisinde canlandırdığı‘Asya’ karakteri ile çok konuşulan Cansu Dere, önceki gün Marmaris Selimiye’de tekne tatilinde görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde uyanan oyuncu önce arkadaşı ile birbirine sarıldı. Daha sonra kahvesini söyleyip bir süre sohbet etti.

Sıcak havaya daha fazla dayanamayan Dere, art arda çivileme atlayarak, kendisini serin sulara bıraktı.

Bir süre yüzdükten sonra teknede güneşlenen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.

Deniz ve güzel havanın tadını çıkaran 41 yaşındaki Dere düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.