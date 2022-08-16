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Gecce Magazin Haberleri

Cansu Dere'nin tekne tatili!

Cansu Dere, arkadaşlarıyla birlikte Marmaris’te tekne tatili yapıyor. Güzel oyuncu, önceki gün deniz ve güneşin tadını çıkarırken kameralara yakalandı.

Cansu Dere'nin tekne tatili!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2022 09:24

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran ‘Sadakatsiz’ dizisinde canlandırdığı‘Asya’ karakteri ile çok konuşulan Cansu Dere, önceki gün Marmaris Selimiye’de tekne tatilinde görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde uyanan oyuncu önce arkadaşı ile birbirine sarıldı. Daha sonra kahvesini söyleyip bir süre sohbet etti.

Sıcak havaya daha fazla dayanamayan Dere, art arda çivileme atlayarak, kendisini serin sulara bıraktı. 

Bir süre yüzdükten sonra teknede güneşlenen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti. 

Deniz ve güzel havanın tadını çıkaran 41 yaşındaki Dere düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

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