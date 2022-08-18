Canan Ergüder ve oğlunun deniz keyfi

Canan Ergüder, 2017’de Kenan Ece ile evlenmiş, ertesi yıl da oğulları Demir dünyaya gelmişti.
Nisan 2021’de meme kanseri teşhisi konan oyuncu başarılı bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz aylarda setlere dönmüştü.
KEYFİ YERİNDE
Bodrum’da tatilde olan Canan Ergüder önceki gün oğlu Demir ile bir halk plajında görüntülendi. Oyuncu, oğluyla denizde keyifli dakikalar yaşadı.
Ergüder su atarak şakalaştığı Demir’i bir ara sırtına alıp öyle yüzdürdü. Birlikte çok eğlenen anne-oğul plajda ilgi odağı oldu.