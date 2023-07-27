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Çağla Şıkel, buzlu fıçıya girdi

Yıllar sonra kalbini yeniden aşka açan, son günlerde Avukat Nail Gönenli sıkça görüntülenen Çağla Şıkel, son olarak oğlu Kuzey ile paylaşımıyla dikkat çekti. Soğuk korkusunu yenebilmek için kampa katılan anne-oğul, buz dolu fıçıya girdi.

Çağla Şıkel, buzlu fıçıya girdi
Yayın Tarihi : 2023-07-27 11:50

Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Şıkel sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Oğlu Kuzey ile buz dolu fıçıya giren Çağla Şıkel, o anları sosyal medyadan paylaştı.

 



 

Oğlu ve kendisinin soğuktan nefret ettiğini belirten Şıkel, paylaşımının altına şu notu düştü:

"O benden cesaret aldı ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin oğlum teşekkür ederim.İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimizde üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle... (öyleydi). Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum…Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin."

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