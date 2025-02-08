Çağatay Ulusoy'un 'Eşref'inden ilk kareler...

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ve hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek ‘Eşref Rüya’ sete çıktı. Çağatay Ulusoy’un Eşref’inden ilk fotoğraflar da geldi.

Çağatay Ulusoy'un 'Eşref'inden ilk kareler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 11:04

ÖZLENEN BİR AŞK HİKAYESİ ‘EŞREF RÜYA’  İLE GELİYOR!

Sarsıcı aşk hikayesi ile soluksuz izlenecek bir suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanan ‘Eşref Rüya’, seyircileri ekran başına kilitleyecek.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

 

EŞREF TÜM EZBERLERİ BOZACAK!

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Eşref Rüya yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

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