Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan’daki Köyünde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen oyuncusu Çağatay Ulusoy aile ziyaretiyle gündeme geldi. Anne ve babasıyla birlikte Bulgaristan’a giden ünlü oyuncu babasının doğup büyüdüğü Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Akrabaları ve köy sakinleriyle bir araya gelen Ulusoy kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Oyuncunun köy ziyaretinden paylaşılan kareler hayranlarının ilgisini çekti.

Anne ve Babasıyla Köyüne Gitti

Yoğun iş temposuyla bilinen Çağatay Ulusoy ailesiyle vakit geçirmek için yola çıktı. Bulgaristan’daki Belilom köyünü ziyaret eden oyuncu babasının memleketinde akrabaları ve hemşehrileriyle buluştu.

Ünlü oyuncunun ziyaretinde samimi anlar yaşandı. Köy sakinleri karşılarında Çağatay Ulusoy’u görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Ulusoy da kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi ve birlikte poz verdi.

Ziyaretten yansıyan görüntüler arasında oyuncunun bir dükkânın önünde köy sakinleriyle çektirdiği fotoğraflar da yer aldı. Ünlü ismin memleket ziyaretinde gösterdiği bu samimi tavır dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan Bağlantısı

Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan ziyareti aile köklerini de yeniden gündeme getirdi. İstanbul’da dünyaya gelen oyuncunun ailesinin anne tarafından Boşnak baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu biliniyor.

Bu nedenle Bulgaristan Ulusoy için aile geçmişiyle bağlantılı özel bir yere sahip. Oyuncunun babasının köyünü ziyaret etmesi de bu bağın güzel bir örneği olarak öne çıktı.

Bulgaristan Vatandaşlığı da Almıştı

Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan’la bağlantısı yalnızca aile ziyaretinden ibaret değil. Ünlü oyuncu geçen yıl Bulgaristan’a giderek çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuştu. Başvuru işlemleri sırasında çekilen bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla Ulusoy’un vatandaşlık süreci de gündeme gelmişti.

Oyuncunun Bulgaristan vatandaşlığını aldığı da bu süreçte ortaya çıkmıştı. Ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği son ziyaret ise Ulusoy’un köklerine uzanan yolculuğunu yeniden hatırlattı. Görünen o ki ünlü oyuncu yoğun hayatının arasında ailesine ve geçmişine zaman ayırmayı da ihmal etmiyor.