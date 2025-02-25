Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya”dan göz kamaştıran afiş!

Kanal D’nin en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve Tims&B imzalı “Eşref Rüya” dizisi için heyecan dorukta! Eğer planlarda bir değişiklik olmazsa, dizi salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Diziden yayınlanan yeni afiş, adeta bir tablo gibi görsel şölen sunarken, başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in uyumu şimdiden büyük merak uyandırdı.

Uluç Bayraktar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizinin güçlü kadrosunda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu ve Macit Koper gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizide Çağatay Ulusoy, parası, gücü ve her şeyi olan, ancak ismini bilmediği bir aşkın peşinde koşan gözü kara adam Eşref karakterini canlandırırken, Demet Özdemir ise müzisyen Nisan rolüyle izleyiciyle buluşacak. Eşref’in yıllar sonra kalbini attıran kadın olan Nisan ile yaşayacağı aşk hikayesi, ekranlara özlenen tutkulu bir aşkı getirecek.

İddialı kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla “Eşref Rüya”, şimdiden sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday!