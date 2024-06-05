Buse Terim boşanma sonrası ilk kez konuştu!

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile mart ayında tek celsede boşandı. İkilinin evliliklerinden iki kızları bulunuyor: 2016 doğumlu Nil ve 2018 doğumlu Naz.

Bir markanın davetinde basına açıklamalarda bulunan Buse Terim, biten evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Boşanma nedeni çok önemli değil, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise, ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz, iki tane kızımız var, o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için," dedi.