Burcu Özberk'in Fransa tatilinden bornozlu paylaşımlarına beğeni yağdı!

Burcu Özberk, Instagram hesabından bornozlu pozlarını paylaşarak takipçilerini mest etti.

Burcu Özberk'in Fransa tatilinden bornozlu paylaşımlarına beğeni yağdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2024 13:06

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil için gittiği Fransa'nın Strasbourg kentinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. 34 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından bornozlu pozlarını paylaşarak takipçilerini mest etti.

Özberk’in doğal ve rahat hallerini yansıtan bu kareler kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun hayranları, “Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun” ve “Her halinle çok doğal ve zarifsin” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Tatiline dair paylaşımlarıyla sosyal medyada adından söz ettiren Özberk, enerjik ve zarif pozlarıyla Fransa’dan hayranlarına keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

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