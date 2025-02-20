Burcu Kara’dan 9. yıl dönümüne romantik kutlama!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, eşiyle evliliklerinin 9. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Belçika’da gerçekleşen masalsı şato düğünlerinden bir kare paylaşan Kara, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün, tanışıp bu hayata el ele devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de dokuzuncu yıl dönümü. Nicelerine cancağazım!”

Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve “Maşallah” yorumları aldı. Takipçileri çifte mutluluk dileklerini iletirken, Burcu Kara’nın içten mesajı büyük beğeni topladı.