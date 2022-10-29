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Gecce Magazin Haberleri

Burcu Kara bebeğinin adını açıkladı!

İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu Burcu Kara, doğacak oğluna Can ismini vereceğini söyledi

Burcu Kara bebeğinin adını açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2022 11:16

Burca Kara, önceki gün Bebek’te görüntülendi. İstanbul trafiğinden kaçan oyuncu, Anadolu Yakası’na geçmek için deniz yolunu kullandı.

Yaklaşık 8 aylık hamile olan Kara, vapura binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğuma son 40 gün kaldığını belirten Kara, “Hamilelik çok güzel geçiyor. Bunun için her gün şükrediyorum. İlkinde de öyleydi. Sağlıklı bir süreç oluyor benim için kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Hamur işi yiyeceklere aşerdiğini söyleyen Kara, “Bu ara canım acayip pide çekiyor. Aklıma böyle sürekli internetten sipariş veriyim geliyor. Her aklıma geleni alsam 30 kilo almıştım şimdiye kadar. Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Akşam, gece bile olsa gidiyorum” diye konuştu.

 



İLK KEZ AÇIKLADI: ADI CAN OLACAK

Erkek bebek bekleyen Kara, oğluna Can ismini koyacaklarını söyleyerek ismi ilk kez açıkladı.​​​​​​​(Kaynak: haberturk.com)

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