Burcu Kara: "Adaletten ödümüz kopmalı"

Ünlü oyuncu Burcu Kara, son dönemde yaşanan trajik olaylar ve adalet sistemi üzerine yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde, doğup büyüdüğü köyde vakit geçirmeyi tercih eden Kara, İstanbul'a geri dönmenin zorluklarından bahsetti. Ülkenin kaotik gündemi ve şehir hayatının kendisini yıprattığını dile getiren oyuncu, köy yaşamının sadeliği ve huzurunun kendileri için bir kaçış noktası olduğunu ifade etti.

Kara, güvenlik kaygılarına değinerek, çocuklar için güvenli alanların azalmasından duyduğu endişeyi şu sözlerle dile getirdi: “Bir anne olarak, çocuğumu kapımın önündeki okula göndermek yerine neden daha güvenli bir okula göndermeyi düşünüyorum? Şehirler artık güvenli değil. Adalet, herkes için eşit işlemeli. 29 suç kaydı olan bir canavarın sokakta olmaması gerekiyor. Adaletten ödümüz kopmalı.”

Burcu Kara, aynı zamanda geçirdiği zorlu sağlık süreci hakkında da konuştu. Uzun zamandır korkusundan ihmal ettiği bir tümör nedeniyle ciddi bir ameliyat geçiren oyuncu, sonunda sağlığına kavuştuğunu ve üçüncü patoloji sonucunun temiz çıkmasıyla büyük bir rahatlama yaşadığını belirtti: “Şükürler olsun, şimdi her şeyin temiz olduğuna karar verildi. Bu süreç bana hayatta yaşadığım tüm dertleri bir sembol haline getirip onlardan kurtulduğumu hissettirdi.”