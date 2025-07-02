Burcu Kara ABD’de Halk Plajında Tatilin Keyfini Çıkardı

Burcu Kara, ABD tatilinde halk plajında çektiği karelerle dikkat çekti. Okyanus dalgalarıyla yüzemedi ama güneşin tadını çıkardı.

Burcu Kara ABD’de Halk Plajında Tatilin Keyfini Çıkardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2025 09:55

Burcu Kara, yaz sezonunu ailesiyle birlikte ABD’de geçirmeyi tercih etti. Tatil için yurt dışını seçen ünlü oyuncu, halk plajında çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kara’nın doğal hali ve samimi ifadeleri, hayranlarının büyük ilgisini çekti.

ABD Plajları Kara’yı Şaşırttı

Oyuncu, denizin alıştığımız Akdeniz kıyılarından oldukça farklı olduğunu vurguladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yaz tatilinde deniz olmazsa olmaz tabii. Burada da okyanus kıyısına gelip eğlenelim istedik. Ama bizdeki gibi yüzmek, açılmak gibi kavramlar tüm kıyılarda imkansız. Çok dalgalı ve tehlikeli. Tüm kültür; güneşlenmek, sosyalleşmek, yiyip içmek ve sörf yapmak üzerine kurulu. Yine de havası bile iyi geliyor insana."

Bu sözleriyle Burcu Kara, farklı bir deniz kültürüne dikkat çekti. Özellikle okyanus dalgalarının şiddeti nedeniyle yüzmenin pek mümkün olmadığını söyleyen oyuncu, bu deneyimiyle takipçilerine farklı bir perspektif sundu.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Kara'nın plajda verdiği pozlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğallığı ve sade tarzıyla beğeni toplayan oyuncuya takipçileri, “Enerjin çok güzel”, “Ne kadar samimi görünüyorsun” gibi yorumlar yaptı.

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