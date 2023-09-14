Advert

Buray için yaz bitmedi

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz turnesine Ankara’da devam etti. 

Buray için yaz bitmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2023 18:04

Ankara Atılım Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Buray, kendisini izlemeye gelen binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser maratonuna hız kesmeden devam ettiğini belirten Buray, “Bizim için yaz henüz bitmedi, sahnede birlikte şarkılar söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Muhteşem enerjisinin yanı sıra sahnede Asım atmadık yer bırakmayan Buray, hareketli şarkıları ve danslarıyla eğlencenin nabzını Nirvana’ya çıkardı. Öte yandan Buray, 20 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da 29 Eylül'de ise Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

Benzer Haberler
Bilge Öztürk ve 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede aşka geldi! Bilge Öztürk ve 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede aşka geldi!
Özge Özpirinçci: Çocuğu giyinmeye nasıl ikna edeceğiz? Özge Özpirinçci: Çocuğu giyinmeye nasıl ikna edeceğiz?
Defne Samyeli muhabirler gitsin diye iki saat restoranda bekledi Defne Samyeli muhabirler gitsin diye iki saat restoranda bekledi
İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi! İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli imaj değiştirdi!
Açıklandı: Turbo Turabi, Survivor'a geri dönüyor Açıklandı: Turbo Turabi, Survivor'a geri dönüyor
Kaan Urgancıoğlu isyan etti: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler! Kaan Urgancıoğlu isyan etti: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!
ÇOK OKUNANLAR
Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek
  • 11-09-2023 20:05

Emekliye Ekonomik Özgürlük Bu Sefer Bankalar Devreye Girdi! 20,000- 30,000- 50,000 TL Destek

Bunu yapana 18.000 TL nakit ödeme! Ay sonuna kadar vaktiniz var!
  • 09-09-2023 10:33

Bunu yapana 18.000 TL nakit ödeme! Ay sonuna kadar vaktiniz var!

İki ay önce evlenen oyuncu Eda Ece anne oluyor
  • 09-09-2023 11:08

İki ay önce evlenen oyuncu Eda Ece anne oluyor