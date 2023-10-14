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Burak Özçivit eşine kavuştu! Fahriye Evcen ile el ele aşk pozu

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Son olarak, 'Kuruluş: Osman'ın başrol oyuncusu olan Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen, romantik pozları ve paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline geldi. Pakistan'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlik sırasında izdihama neden olan çift, hayranlarını büyüledi.

Burak Özçivit eşine kavuştu! Fahriye Evcen ile el ele aşk pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2023 09:53

'Kuruluş Osman' dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, son günlerde bir parfüm markasının tanıtım etkinliği için Pakistan'a gitmiş ve büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanmıştı. Etkinlik sırasında izdiham yaşayan Özçivit, evine döndükten sonra eşi Fahriye Evcen ile özlem giderdi.

Özel bir anlarını arabada geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, el ele poz vererek romantik bir kare paylaştı. Bu paylaşım, hayranlarından büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, romantik anı dudak emojisiyle süslerken, Özçivit de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

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