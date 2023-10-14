Burak Özçivit eşine kavuştu! Fahriye Evcen ile el ele aşk pozu

'Kuruluş Osman' dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, son günlerde bir parfüm markasının tanıtım etkinliği için Pakistan'a gitmiş ve büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanmıştı. Etkinlik sırasında izdiham yaşayan Özçivit, evine döndükten sonra eşi Fahriye Evcen ile özlem giderdi.

Özel bir anlarını arabada geçiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, el ele poz vererek romantik bir kare paylaştı. Bu paylaşım, hayranlarından büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, romantik anı dudak emojisiyle süslerken, Özçivit de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabında paylaştı.