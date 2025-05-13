Bülent Şakrak Yeni Aşkını İnstagram’dan İlan Etti!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla yine gündemde. Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran Şakrak, boşanmanın ardından aşk hayatında fırtınalı bir dönem geçirdi. Son olarak, adı ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile anılan Şakrak, aşk iddialarını sosyal medya paylaşımıyla doğruladı.

“Ahh Ediyor Bir Gül İçin!”

Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşarak yeni aşkını ilan etti. Altına yazdığı, “Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!” notu ise dikkatleri bir anda üzerine çekti. Bu romantik paylaşım, oyuncunun duygularını açıkça ortaya koyarken, takipçileri arasında da büyük yankı uyandırdı.

Bülent Şakrak'ın Aşk Defteri

Şakrak, 2015 yılında oyuncu Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturdu. Çift, evlilikleri süresince sorunlarını çözmek için terapi desteği aldı. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı ve 10 Temmuz 2023’te resmi olarak yollarını ayırdılar.

Ayrılığın ardından, Şakrak’ın yapımcı Esra Akpınar ile yakınlaştığı iddiaları magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Akpınar, ilişkilerini “Bülent’le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi ben değilim” sözleriyle açıklamıştı.

Bu ilişki kısa sürede sona erdi ve Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu birliktelik de uzun ömürlü olmadı. Ünlü oyuncu, üç ay önce tüm fotoğrafları silerek ayrılığı ilan etti.

Kalbinin Yeni Sahibi: Duygu Arabacıoğlu

Biten ilişkilerin ardından kalbini yeniden açan Bülent Şakrak, gönlünü bu kez 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğluna kaptırdı. Aşk söylentileri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Şakrak’tan gelen romantik paylaşım söylentileri doğruladı. Böylece oyuncu, yeni ilişkisini tüm takipçilerine ilan etmiş oldu.