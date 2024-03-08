Bugün saat 17.30'da duyurulan haber! Cumhurbaşkanı emekliler için müjde verdi!

Bugün saat 17.30'da duyurulan haber! Cumhurbaşkanı emekliler için müjde verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-03-2024 17:43

Bugün saat 17.30'da duyurulan haber, Türkiye'deki emekliler arasında büyük bir sevinç dalgası yarattı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5.000 TL'lik müjdesi hem de ING Türkiye'nin cömert promosyon teklifi, emeklileri mutlu etti. ING Bankası, 11.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunarak emekli vatandaşları sevindirecek bir adım attı.

ING Bankası'nın Cömert Promosyon Teklifi

Emeklilere yönelik bu cömert kampanya kapsamında, ING Türkiye emekli maaşlarını ING Bankası'na taşıyanlara maaş tutarına bağlı olarak 11.000 TL'ye kadar değişen koşulsuz bir promosyon sunacak. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler 3.000 TL'ye kadar ek promosyon kazanma fırsatı elde edecekler.

Başvuru ve Koşullar

Emekliler, bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için en yakın ING şubesine giderek veya ING Mobil uygulamasını kullanarak maaşlarını kolayca bankaya taşıyabilirler. Kampanyanın son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Ancak, emeklilerin bu özel kampanyadan yararlanabilmek için maaşlarını 3 yıl boyunca ING Bankası'ndan almaya taahhüt etmeleri gerekecek.

Son Dakika Kampanyası

Bu son dakika kampanyası, ING Bank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılarak da öğrenilebilir. ING Bank, emekli maaşı alan kişilere sadece promosyon değil, aynı zamanda nakit avans, kredi ve kredi kartı almak isteyenlere de destek olmaktadır.

ING Türkiye'nin emeklilere yönelik bu cömert kampanyası, emeklilerin finansal durumlarını güçlendirmeye ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen emeklilerin, başvuru süreci ve koşullar konusunda ING Bankası'nın resmi kanallarından detaylı bilgi alması önem taşımaktadır.

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