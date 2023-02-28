Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşanıyor!

Yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başaran oyuncu Buğra Gülsoy (41), 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikâh masasına oturmuştu. İkiliden kötü haber geldi.



AYRILIK NEDENİ!

Uzun süredir tek başlarına sosyal ortamlara katılmaları dikkat çeken ünlü çiftin, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle beş yıllık evliliklerini noktalama kararı aldığı öğrenildi.

2019'da dünyaya gelen Cem adlı bir oğulları olan ünlü çiftin, anlaşmalı olarak boşanmak için yakında mahkemeye başvuracağı konuşuluyor. Gülsoy ve Gürbüz’ün, oğulları için dostça görüşmeye devam edeceği de belirtildi.