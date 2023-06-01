Bu bankalar gelir belgesiz kefilsiz aylık 700 TL taksitle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor! Anında yatıyor

Anında yatıyor. Bu bankalar gelir belgesiz kefilsiz aylık 700 TL taksitle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor- İhtiyaç kredileri insanların en çok faydalandıkları kredi paketlerinin arasında yer alıyor. Her ne kadar bu kredi türünde verilen meblağlar çok yüksek olmasa da anlık nakit ihtiyacını giderilmesinde oldukça işe yarıyor. Bu nedenle bankalar neredeyse her ay yeni bir paket duyurusunda bulunuyorlar. Genelde bu kredi türünde bürokratik işlemler oldukça az oluyor. Ayrıca müşterilere mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de başvuru şansı veriliyor. Kredi notu yüksek olan müşteriler aynı gün içerisinde istedikleri meblağı alabiliyorlar. Bazı bankalar ihtiyaç kredilerini ödeme erteleme, düşük faiz gibi ek imkanlarla sunuyorlar. Bu kredilerin kefilsiz olarak alınabilmesi ise çok büyük bir fırsat olarak sunulmaktadır. Bunun için bankaların verdikleri ihtiyaç kredilerini inceleyerek kredinizi uygun faiz oranları ile alabilirsiniz.

İşte QNB Finans Şartları

Bu ay ihtiyaç kredi paketini duyuran bankalardan birisi QNB Finansbank oldu. Banka müşterilerine 36 aya kadar vade imkânı sunuyor. Paketin üst limiti ise 10.000 TL. Krediye başvuran kimselerin en çok hoşuna gidecek detay faizin düşüklüğü olacaktır. 1,99 faiz oranı ile krediyi çekmek mümkündür. Bu oranla yıllık faiz tutarı yüzde 34 civarında olacaktır. Kredinin toplam maliyeti ise 15.000 TL’ye yakın tutacaktır. Kredinin aylık taksitleri de oldukça düşüktür. Müşteriler 36 ay vade sayısını seçerlerse 450 TL civarında taksitler ödeyeceklerdir. Bu paket için kaçırılmayacak fırsat diyebiliriz.

Akbank’ta Bir Paket Duyurdu

Yılların bankası olan Akbank’ta bir kredi paketi duyurdu. Ama şartlarının o kadar iyi olduğunu söylemek zor. Bankanın sunduğu pakette vade seçeneği 36 aya kadar çıkıyor. Kredi limiti ise 10.000 TL civarındadır. Ne yazık ki kredinin faiz oranı birçok bankaya göre yüksek. Yüzde 2,24 üzerinden kredi çekilebiliyor. Bu durumda yıllık faiz oranı yüzde 40’ı bulabiliyor. Krediye başvuran kişilerin toplam ödemeleri gereken miktar 16.000 TL’yi bulacaktır. Aylık ödeme miktarı ise 450 TL civarında olacaktır. Bankanın bu ay ki sunduğu paket çok mutlu etmese de önümüzde ki dönemlerde çok daha iyi paketler gelebilir.