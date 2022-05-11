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Britney Spears'tan Cem Adrian paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears sosyal medyada yaptığı paylaşımda milyonların yüreğine dokundu.

Britney Spears'tan Cem Adrian paylaşımı
DÜNYA MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-05-2022 13:21
Anneler günü özelinde yaptığı paylaşıma Cem Adrian’ın seslendirdiği “Kül” şarkısını da ekleyen Britney Spears yürekleri dağladı.

Britney Spears; Cem Adrian’ın “Kül” şarkısının dokunaklı sözleri ile birleşen videoda küçük bir çocuğun annesi ile kavuşma anından çok etkilendiği yorumunda bulundu.

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