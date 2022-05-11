Britney Spears'tan Cem Adrian paylaşımı

Anneler günü özelinde yaptığı paylaşıma Cem Adrian’ın seslendirdiği “Kül” şarkısını da ekleyen Britney Spears yürekleri dağladı.Britney Spears; Cem Adrian’ın “Kül” şarkısının dokunaklı sözleri ile birleşen videoda küçük bir çocuğun annesi ile kavuşma anından çok etkilendiği yorumunda bulundu.