Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yeni Yolu: WinWin Hesap ile %45'e Varan Günlük Mevduat Faizi!

Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yeni Yolu: WinWin Hesap ile %45'e Varan Günlük Mevduat Faizi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:36

Yenilikçi bir tasarruf yöntemi arıyorsanız ve birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsanız, işte size harika bir fırsat: WinWin Hesap! Akbank'ın sunduğu bu özel hesap ile ödemelerinizi Akbank üzerinden yaparak günlük mevduat faiz oranınızı %45'e kadar artırabilirsiniz. Gelin, bu heyecan verici fırsatın detaylarına birlikte göz atalım.

WinWin Hesap Nedir ve Nasıl Çalışır?

WinWin Hesap, Akbank'ın yeni nesil vadeli tasarruf mevduatı ürünlerinden biridir. Bu hesap ile TL para birimiyle birikimlerinizi değerlendirebilir ve günlük olarak faiz kazanabilirsiniz. Ödemelerinizi, para transferlerinizi ve Akbank kartınızdan yapacağınız alışveriş harcamalarınızı bu hesap üzerinden gerçekleştirerek ek faiz kazanma şansını elde edersiniz.

Nasıl Hesap Açabilirim ve Ek Faiz Kazanabilirim?

WinWin Hesap açmak oldukça kolaydır. Akbank Mobil'e giriş yaparak hemen hesabınızı açabilirsiniz. Ardından, hesabınıza para yatırarak veya ödemelerinizi bu hesap üzerinden yaparak ek faiz kazanabilirsiniz. Fatura ödemeleri, kira ödemeleri, HGS ödemeleri, bağış ödemeleri ve daha birçok işlem ile ek faiz oranınızı artırabilirsiniz. Her ayın ilk iş gününde ek faiz tutarı hesabınıza yatırılır ve bu hakkınız her ay sıfırlanarak yeniden başlar.

Esnek Vade Seçenekleri ve Para Yatırma-Çekme İşlemleri

WinWin Hesap ile dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Akbank Mobil veya şubeler üzerinden hesabınıza erişim sağlayarak kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, vade süresi boyunca ek faiz kazanma hakkınızı koruyarak birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

Ek Faiz Oranları ve Liste Faiz Oranı

WinWin Hesap'ta liste faiz oranı %20'dir. Ancak, belirli işlemlerle ek faiz kazanma şansınız vardır. Örneğin, hesap tutarınıza ve yapacağınız işlemlere göre ek faiz oranınız %17 ile %25 arasında değişebilir. Bu şekilde, birikimlerinizi daha da artırabilir ve daha yüksek getiri elde edebilirsiniz.

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