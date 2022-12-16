Birce Akalay: Kadın mizahına ihtiyacımız var

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle sahne aldı. Sakallıoğlu'nun gösterisine katılan ünlü isimler arasında Birce Akalay da vardı.



"MİZAHA İHTİYACIMIZ OLDUĞU BİR ZAMANDAYIZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalay, "Yasemin'in gösterisini ilk kez izleyeceğim. Zekasına hayran olduğum bir kadın, bence komediye ve mizaha ihtiyacımız olduğu bir zamandayız. Yasemin'in başarısı zaten ortada. Bir de beni o kadar nevi, şahsına münhasır bir hali var ki çok etkiledi o doğallığı" dedi.

"KADIN AKLI ÇOK FARKLI ÇALIŞIYOR"

Uzun süredir drama ağırlıklı projelerde yer alan oyuncu, "Sizi bir süredir komedi projelerinde göremiyoruz. Komedi yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız. Biz benim yaptığım en son komedi, 'Küçük Ağa', 'Evli ve Öfkeli' onlarda harika bir kadroyla beraberdim. Sonrasında komedi bir daha kapına uğramadı" yanıtını verdi.