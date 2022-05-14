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Gecce Magazin Haberleri

Biran Damla Yılmaz'dan 'Yasak Elma' açıklaması!

Fox TV'de ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisinde boy gösteren Biran Damla Yılmaz önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Yakın arkadaşları ile buluşmadan önce alışverişini tamamlayan oyuncu, karşılaştığı magazin muhabirlerinin fotoğraf isteğini kırmayarak, gazetecilere poz verdi.

Biran Damla Yılmaz'dan 'Yasak Elma' açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-05-2022 17:09

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Biran Damla Yılmaz, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sempatik ve güler yüzlü tavırlarıyla basın mansuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Sezon finalinin yaklaşmasıyla birlikte dizi yoğunlaştı. Çok yorulup, çok eğleniyoruz. Ekip mükemmel" dedi.




 

AİLECEK YURT DIŞI TATİLİ

Henüz tatil planı yapmadığını belirten 24 yaşındaki yıldız, "Ailemin yanına gidebilirim. Ailecek yurt dışı tatil planımız olabilir” açıklamasını yaptıktan sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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