Barış Arduç’un kızıyla hamburger keyfi! Baba-kız pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Barış Arduç, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, kızı Jan Asya ile birlikte keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini mutlu etti.

Arduç, minik kızıyla hamburger yediği anları Instagram'da yayınladı. Baba-kızın samimi ve doğal halleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Baba-kız çok tatlısınız”, “Bu ne güzellik!” gibi yorumlarla ünlü oyuncuya destek verirken, paylaşıma beğeni yağdı.

Ekranlardan bir süredir uzak olan Barış Arduç, ailesine vakit ayırarak huzurlu bir hayat sürüyor. Oyuncunun, kızıyla geçirdiği özel anları paylaşması hayranları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.