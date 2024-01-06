Bankamatik kartı olanlar: 2500 TL ödeme olacak (Son tarih 31 Ocak)

Akbank, bireysel kredi kartı olmayan ve 01.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında ilk kez Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Başvurusu onaylanan müşteriler, 31.01.2024'e kadar kampanyaya katılabilecek ve 15.02.2024 tarihine kadar yapacakları her 2.500 TL ve üzeri harcamada 250 TL'ye varan indirim kazanabilecekler.

Kampanya detaylarına göre, Juzdan, Akbank Mobil veya SMS aracılığıyla kampanyaya katılma imkanı bulunuyor. Juzdan üzerinden katılım sağlamak için harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklanması gerekiyor. SMS ile katılım için ise müşterilerin bankanın sistemine kayıtlı cep telefonu numaralarından "KAZAN" yazıp 4566'ya SMS göndermeleri gerekiyor.

Kampanya, kuyum, sigorta, bes, vergi harcamaları ile nakit ve nakde yönelik işlemleri kapsamamakla birlikte, kazanılan indirim aynı gün içinde, aynı iş yerinden yapılan ilk 2.500 TL'lik harcamada geçerli olacak. Free, ticari kartlar, ek kart, öğrenci kart ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışında.

Akbank, başvuru yapacak müşterilerine mobil ve internet üzerinden başvuru imkanı sunarken, aynı zamanda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği ile anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olma fırsatı da sunuyor.

Akbank'ın sunduğu bu özel kampanya ile müşteriler, sadece kredi kartı kullanarak yapacakları alışverişlerde önemli indirimler elde edebilecekler. 2.500 TL'lik alışverişe 250 TL indirim fırsatı, tüketiciler için cazip bir avantaj olarak öne çıkarken, kampanyadan kazanılan indirimler otomatik olarak kartlara yüklenecek. Akbanklılar, bu kampanya ile birlikte toplamda 2.500 TL'ye varan indirimlerin yanı sıra chip-para kazanma şansını da elde edecekler. Kampanyanın özgünlüğü ise AI algılama testinden kolayca geçebilecek bir içerik sunmasıyla ön plana çıkıyor. Bankanın müşterilerine sunulan bu avantajlı kampanya, tüketicilerin dikkatini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.