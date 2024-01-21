Bankalar Arasındaki Emekli Promosyon Yarışında Zirve: En Yüksek Promosyon Tutarını Hangi Banka Sunuyor?

Emekliler için her yıl güncellenen maaş zamları, bankalar arasında bir rekabeti beraberinde getiriyor. Son zam oranlarına göre belirlenen promosyon tutarları, emekli müşteriler için cazip fırsatlar sunuyor. Yüksek emekli maaşı promosyonları için bankalar kıyasıya bir yarışa girişti. İşte, en yüksek promosyon tutarını sunan bankaların detayları...

Bankaların Promosyon Tutarları:

QNB Finansbank (9.200 TL): 31 Ocak'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında, emekliler 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'ye kadar promosyon alabilirler. Yapı Kredi (9.000 TL): 1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşteriler, 9.000 TL'ye kadar nakit promosyondan faydalanabilirler. Garanti (10.000 TL): Emekli maaşını Garanti Bankası'ndan alanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı ile 500 TL harcamaya ek olarak 1.000 TL bonus imkanından da yararlanabilirler. Ayrıca, mobil bankacılık kullanıcılarına ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat sunulmaktadır. ING (15.000 TL): Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 10.000 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanabilirler. Ayrıca, ilk defa ING'ye maaş taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon alarak toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyondan faydalanabilirler. Türkiye Finans (15.000 TL): 9 Aralık 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon sunulmaktadır. Ayrıca, emekli yakını getiren müşterilere her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül de verilmektedir. Akbank (10.000 TL): SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan emekliler, 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirler. Ayrıca, kampanya dönemi içinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatı da bulunmaktadır.

Emekliler, yenilenen maaşları üzerinden promosyonlardan faydalanmak için bankalara "güncelleme" talebinde bulunabilirler. Ancak, 3 yıllık sözleşme süresi bitmek üzere olanların güncelleme yapması avantajlı olmayabilir. Ayrıca, banka değiştirmek isteyen emekliler, istedikleri bankaya başvurarak yeni promosyonlardan yararlanabilirler. Bu süreç oldukça kolaydır ve emekliler istedikleri an banka değişikliği yapabilirler.