"Bambaşka Biri", Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde aday gösterildi!

‘Bambaşka Biri’ 346 Eser Arasından Seçildi!

Seul Drama Ödülleri Organizasyon Komitesi’nin, 48 ülkeden gönderilen ve toplam 346 eser arasından yaptığı ön elemede kıyasıya rekabetle öne çıkmayı başaran toplam 28 dizi Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne aday gösterildi. Geçtiğimiz sezonun sevilen dizisi ‘Bambaşka Biri’ de rakiplerini eleyerek aday olan diziler arasında yerini aldı.

En İyi Dizi kategorisinde Güney Kore, Çin, Yunanistan, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye’den 2 dizi olmak üzere toplam 8 dizi yarışacak.

Ödüller 25 Eylül'de KBS Hall'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Töreni SBS TV ve Seul Drama Ödülleri'nin resmi Youtube kanalı yayınlayacak.