Bakan açıkladı! Doğalgaz ödemesi veriliyor!

Bakan açıkladı! Doğalgaz ödemesi veriliyor!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 02-02-2024 19:21

Yepyeni bir destekle karşımıza çıkan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz tüketim desteği ile ilgili müjdeli haberleri duyurdu. Bu kapsamda gerçekleşecek olan destek ödemeleriyle, binlerce haneye sıcacık bir nefes olacak. İşte, ayrıntılar!

Doğalgaz Desteği Kapıda: Binlerce Haneye Yeni Bir Soluk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, önümüzdeki aydan itibaren destek programlarını daha da güçlendirerek, binlerce aileye doğalgaz desteği sunmaya hazırlanıyor. Yüzde 50'ye yakın artışla gerçekleşecek olan bu destek, evde bakım maaşlarından yaşlı ve engelli aylıklarına, sosyal ve ekonomik destek ödemelerinden doğalgaz desteğine kadar birçok alanda etkili olacak.

Bakan Göktaş'tan Doğalgaz Desteği Detayları

Doğalgaz tüketim desteği kapsamında 383.000 haneye yılda 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen ödemelerin yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden yaptıkları başvuruların onaylanmasının ardından, PTT aracılığıyla destek ödemelerine kavuşabilecekler. Ön ödemeli sayaç kullananlar ise destek miktarlarını kartlarına yansıtacaklar" açıklamasında bulundu.

Başvuru Koşulları ve Detayları

2024 yılı itibariyle başlayacak olan doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen dar gelirli ailelerin belirli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Türk vatandaşı olma, e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapma, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etme, ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunma, ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olma ve SYD Vakfınca hak sahipliği kararı alınmış olma şartları, başvuru koşulları arasında bulunuyor.

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