'Baba'nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi

Her şeyin sahibi olduğunu ilan eden ve yanında olanların zengin yaşamlarına devam edebileceğini söyleyen Servet’in zaferine Yaşar sert tepki gösterirken, Fazilet çok büyük bir hayal kırıklığıyla oğlunu izledi. Kübra, Şahika, Kürşat, Cansu ve Kadircan, Servet’in yanında kalmayı seçince Servet’in liderliği aileyi ikiye böldü. Diğerleri ise çareyi Emin’in yanına gitmekte buldu. Olayları öğrenen ve yeniden ailesinin başına geçen Emin, büyük bir öfkeyle Servet’in karşısına çıkarak Kadir’i kurtarmasını istedi. Kadir ise nezarethanede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Oğlunu görmek için polislere karşı gelen Emin, Kadir’in yanına koyuldu. Babasının artık olmadığı gerçeğiyle yüzleşen İlhan zor günler geçirirken, Büşra’nın ailesiyle görüşmesini engelledi. Babasının ölümünden Kadir’i sorumlu tutarak, en ağır cezayı alması için elinden geleni yaptı. Büşra, Elif’in desteğiyle evden çıkmayı başararak, ailesini ziyaret etti ancak yardım teklifini kabul etmeyen Emin’in sözleri karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Emin ve ailesinin kaldığı rehabilitasyon merkezine giderek onlara son bir şans tanıyan Servet, Emin’in beklenmedik hareketi üzerine büyük bir şok yaşadı. Emin, Servet’in öptürmek için uzattığı elini bütün gücüyle sıkıp bükerken büyük bir acı çeken Servet intikam yemini ederek uzaklaştı. Emin, dönmeyi planladığı Ödemiş’teki apartmanı Servet’in yıktırdığını öğrendi. Kadir, şahit ve delil olmadığı için gözaltı süresi bitince serbest bırakıldı. Servet’in yaptıklarını öğrenen Kadir’in abisiyle yüzleştiği anlar nefesleri kesti. Öfkeden gözü dönen Kadir, Servet’i öldüresiye döverken, ailesinden uzak durması konusunda onu uyardı. Kadir, Ferit’in cenazesine gelerek onu öldürmediğini bir kez daha İlhan’a söylese de İlhan, Kadir’e bedel ödetmekte kararlıydı. Saruhanlıların yeni evlerinde birbirlerine kenetlendiği anlar sonrası Kadir, Elif’ten geldiği görülen mesajla apar topar evden ayrıldı ve at çiftliğine gitti. Bu sırada İlhan’ın Büşra’ya “Beni affet” dediği anlar dikkat çekti. Büşra, İlhan’ın Kadir’e bir şey yaptığı korkusuyla ardı ardına sorular sorsa da, İlhan hiç birine cevap vermeyerek genç kadını telaşlandırdı. At çiftliğinde Kadir’in başına gelecekler ise merak konusu oldu.‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.‘Baba’ yeni bölümüyle 17 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!