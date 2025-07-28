Azra Akın’dan Bodrum’da Kahkaha Dolu Tatil

Azra Akın, Bodrum tatilinde kahkahalarıyla plajı inletti. Eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla ailece eğlenceli anlar yaşadı.

Azra Akın’dan Bodrum’da Kahkaha Dolu Tatil
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2025 10:11

Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla Bodrum’da tatil sezonunu dolu dolu geçiriyor. Ünlü model, Ortakent’te kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Kahkahalarıyla plajı adeta şenlendiren Akın, sıcak havanın tadını çıkardı.

Ailece Bodrum Keyfi

Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre, tescilli güzel Azra Akın tatiline ailesiyle devam ediyor. Plajda oldukça neşeli görünen Akın, bu anlarıyla tatilin keyfini doyasıya yaşadığını gösterdi. Sıcaktan bunaldığı anlarda başını suyla serinleten Akın, doğal güzelliği ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Atakan Koru ve Çocuklarla Eğlence

Atakan Koru, oğulları Demir ile denizin tadını çıkarırken Azra Akın kızı Arya ile kumsalda keyifli vakit geçirdi. Çiftin çocuklarıyla olan sıcak anları sahildekiler tarafından ilgiyle izlendi. Kainat güzeli, ailece vakit geçirmenin mutluluğunu yüzünden eksik etmedi.

Plajda Kahkaha Dolu Anlar

Azra Akın, bir ara eline aldığı tepsiyle servis yaparken kahkahaları plajı inletti. Neşeli halleri ve samimi görüntüsü tatilcilerden tam not aldı. Ünlü modelin Bodrum tatili, sosyal medyada da gündem oldu.

Benzer Haberler
Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Derya Uluğ’dan Duygusal Açıklama: “Şebnem Ferah’ı Özledik” Derya Uluğ’dan Duygusal Açıklama: “Şebnem Ferah’ı Özledik”
Gonca Vuslateri Yeni Projesi Öncesi İmaj Değiştirdi Gonca Vuslateri Yeni Projesi Öncesi İmaj Değiştirdi
Murat Başoğlu’ndan Yıllar Sonra Paylaşım! Sağlık Sorunları Mı Yaşıyor? Murat Başoğlu’ndan Yıllar Sonra Paylaşım! Sağlık Sorunları Mı Yaşıyor?
Dilan Çıtak’ın Bodrum’da Polisle Yaşadığı Krizin Detayları Dilan Çıtak’ın Bodrum’da Polisle Yaşadığı Krizin Detayları
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Tatili Çeşme’de Sürdürüyor Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Tatili Çeşme’de Sürdürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
  • 28-07-2025 17:00

Dilan Çıtak, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı
  • 25-07-2025 15:32

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı

Şakir Paşa Ailesi’nden Kötü Haber: Yeni Sezon Olmayacak
  • 22-07-2025 11:04

Şakir Paşa Ailesi’nden Kötü Haber: Yeni Sezon Olmayacak

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı
  • 25-07-2025 17:23

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı

'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı
  • 24-07-2025 13:59

'Ruhum Evli' Demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Ayrıldı