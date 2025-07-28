Azra Akın’dan Bodrum’da Kahkaha Dolu Tatil

Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla Bodrum’da tatil sezonunu dolu dolu geçiriyor. Ünlü model, Ortakent’te kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Kahkahalarıyla plajı adeta şenlendiren Akın, sıcak havanın tadını çıkardı.

Ailece Bodrum Keyfi

Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre, tescilli güzel Azra Akın tatiline ailesiyle devam ediyor. Plajda oldukça neşeli görünen Akın, bu anlarıyla tatilin keyfini doyasıya yaşadığını gösterdi. Sıcaktan bunaldığı anlarda başını suyla serinleten Akın, doğal güzelliği ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Atakan Koru ve Çocuklarla Eğlence

Atakan Koru, oğulları Demir ile denizin tadını çıkarırken Azra Akın kızı Arya ile kumsalda keyifli vakit geçirdi. Çiftin çocuklarıyla olan sıcak anları sahildekiler tarafından ilgiyle izlendi. Kainat güzeli, ailece vakit geçirmenin mutluluğunu yüzünden eksik etmedi.

Plajda Kahkaha Dolu Anlar

Azra Akın, bir ara eline aldığı tepsiyle servis yaparken kahkahaları plajı inletti. Neşeli halleri ve samimi görüntüsü tatilcilerden tam not aldı. Ünlü modelin Bodrum tatili, sosyal medyada da gündem oldu.