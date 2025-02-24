Azra Akın, oğlu Demir ile kar keyfi yaptı!

Ünlü oyuncu Azra Akın, İstanbul Etiler’de oğluyla birlikte kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli bir gün geçirdi. Anne-çocuk arasındaki samimi anları sosyal medyada paylaşan Akın, ikinci kez anne olmanın getirdiği değişimleri de dile getirdi.

Azra Akın, oğlu Demir ile kar keyfi yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 10:04

Ünlü oyuncu ve 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, oğlu Demir ile birlikte İstanbul Etiler’de karın tadını çıkardı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan Akın, keyifli anlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

İkinci kez anne olduktan sonra hayatında bazı değişimler olduğunu belirten güzel oyuncu, “Zaman yönetimini öğrendim, bence bu herkes için böyle” diyerek anneliğin getirdiği sorumluluklara değindi.

Öte yandan, geçtiğimiz ay merdivenden düşerek belini inciten Akın, sahne aldığı ‘Kaktüs Çiçeği’ adlı tiyatro oyunundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Sağlık durumu hakkında konuşan oyuncu, “Şu an iyiyim, dinlenmeye devam ediyorum” diyerek sevenlerine iyi haberi verdi.

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