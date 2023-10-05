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Aybüke Pusat imaj değiştirdi

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat imaj tazeledi. Pusat'ın son haline beğeni ve yorum yağdı.

Aybüke Pusat imaj değiştirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2023 10:52

Ünlü aktris Aybüke Pusat, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla sık sık medyanın ilgi odağı olurken, son imaj değişikliğiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Pusat, yeni televizyon dizisi için imajını yenileyerek uzun yıllardır koyu saçlarını kızıl bir renkle boyattı. Bu yeni görünümü, hayranları tarafından büyük bir beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı.

Sosyal medya platformlarında, Aybüke Pusat'ın saç rengini değiştirdiği paylaşımları altında, "Yeni saç rengi sana çok yakışmış," "Görünümün harika," "Her zamanki gibi olay birisin," ve "Saçların mükemmel görünüyor" gibi olumlu yorumlar yapıldı.

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