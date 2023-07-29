Aybüke Pusat durmuyor! Tangalı bikinili pozu bu sefer olay oldu

Güzelliğiyle büyüleyen Aybüke Pusat, günlerdir sosyal medyayı sallıyor. Ünlü oyuncu son pozu beğeni rekoru kırıyor. 2 gündür sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu, bu sefer tanga bikinili pozuyla gündemde.
Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun her paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturuyor.
27 yaşındaki güzel oyuncu iddialı pozlarını Instagram'da paylaşarak beğeni topluyor.
25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak hafızalarda yer edindi.
Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunudur.
2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettiren Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Medcezir isimli diziyle yaşamıştır.
Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterini canlandıran Aybüke Pusat geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.
İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı..
İşte Aybüke Pusat'ın o pozu!