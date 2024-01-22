Ay Başı 3900 TL Hesaba Yatıyor! 32 Günlük Mevduat Faizleri Rekor Tazeledi!

Faiz üzerinden gelir elde etmek için bankaların çeşitli tekliflerine göz atabiliyorsunuz. Özellikle de bazı bankalar yüksek faiz fırsatı sunuyor. 32 günlük faiz geliri ise ortalama 3900 TL olarak belirlendi. İşte kamu ve özel bankaların müşterileri için özel teklifleri.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son haftalık raporuna göre, bankacılık sektörünün mevduat faizleri geçen haftaya kıyasla bir düşüş yaşadı. Özellikle 1-3 aylık vadeli mevduat faiz oranları, yüzde 51,3'ten yüzde 51,1'e geriledi.

Bu durum, yatırımını mevduat faizlerine yönlendiren vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi. 100 bin TL'lik bir mevduat yatırımının aylık getirisini merak eden vatandaşlar için, Türkiye'deki çeşitli bankaların sunduğu faiz oranları ve bu oranlara göre hesaplanan net getiriler aşağıdaki gibidir:

Akbank, yüzde 45'lik bir faiz oranı sunarak, 100 bin TL için 3.748 TL net getiri sağlıyor. Bu da vade sonunda toplamda 103.748 TL demek.

Alternatif Bank, yüzde 47 faiz oranı ile 100 bin TL'ye 3.915 TL getiri sağlıyor ve vade sonu toplamı 103.915 TL oluyor.

Anadolubank, yüzde 48 faiz oranı sunarak, 100 bin TL için 3.748 TL net kazanç ve 103.748 TL vade sonu toplamı sunuyor.

Denizbank'ın yüzde 44'lük faiz oranıyla 100 bin TL'ye 3.665 TL getiri elde edilirken, vade sonu toplamı 103.665 TL'ye ulaşıyor.

Fibabanka da yüzde 45 faiz oranı ile 100 bin TL için 3.748 TL net getiri ve 103.748 TL vade sonu toplamı sağlıyor.

Garanti BBVA, yüzde 36 faiz oranıyla 100 bin TL için 2.998 TL net getiri sağlayarak, vade sonu toplamını 102.998 TL'ye çıkarıyor.

Halkbank, yüzde 26 faiz oranıyla 100 bin TL için 2.165 TL net getiri sunuyor ve vade sonu toplamı 102.165 TL oluyor.

ING, yüzde 45 faiz oranı ile 100 bin TL için 3.748 TL net kazanç ve 103.748 TL vade sonu toplamı sağlıyor.

QNB Finansbank, yüzde 39,50 faiz oranıyla 100 bin TL'ye 3.290 TL getiri sağlayarak, vade sonu toplamını 103.290 TL'ye çıkarıyor.

Türkiye İş Bankası, yüzde 37 faiz oranı ile 100 bin TL için 3.082 TL net getiri ve 103.082 TL vade sonu toplamı sunuyor.

Yapı Kredi, yüzde 38'lik faiz oranıyla 100 bin TL için 3.165 TL net getiri sağlarken, vade sonu toplamı 103.165 TL oluyor.

Mevduat yatırımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Her bankanın sunduğu faiz oranları ve bunlara göre hesaplanan net getiriler, yatırımcıların karar verme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bu liste, yatırımcılara, mevduat faizleri üzerinden nasıl bir getiri elde edebileceklerini gösteriyor ve finansal planlamalarında yardımcı oluyor.