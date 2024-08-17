Avatar Atakan'dan Hülya Avşar'a çarpıcı açıklama: "Acun Ilıcalı güzel para veriyor"

Ünlü televizyoncu Hülya Avşar, YouTube kanalında sunduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında bu kez Survivor’ın popüler yarışmacılarından Avatar Atakan'ı ağırladı. Programda hem özel hayatı hem de Survivor deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Avatar Atakan, Avşar'ın sorusuyla adeta şaşkına döndü.

Avşar, "Çok para mı veriyor Acun size, ne yapıyor?" sorusunu sorarak, izleyicilerin merak ettiği bir konuya değindi. Bu soruya net bir yanıt veren Avatar Atakan, "Güzel para veriyor," diyerek Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sunduğu maddi imkanları dile getirdi.

Atakan, sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki tabii ki platformun değeri de çok önemli. Sonuçta Survivor'ın bize kattığı, oradaki yarışmacılara kattığı çok büyük şeyler var. Bunu doğru bir şekilde kullananlar var, kullanamayanlar var; devam ettirenler var, ettiremeyenler var."

Bu açıklamalar üzerine Hülya Avşar, "Yani sana ne kazandırıyor, reklam teklifi mi geldi yoksa paranın dışında? İyi veriyormuşsun Acun, seneye bizi de atlama... Acun ama her şeyin en iyisini yapar," diyerek Ilıcalı’ya olan güvenini dile getirdi.

Program, Avatar Atakan'ın Survivor macerası ve sonrasındaki kariyerine dair içten açıklamalarıyla büyük ilgi topladı