Avatar Atakan'dan Hülya Avşar'a çarpıcı açıklama: "Acun Ilıcalı güzel para veriyor"

Avatar Atakan'dan Hülya Avşar'a çarpıcı itiraf geldi. Atakan, Acun Ilıcalı'nın Survivor'a katılanlara verdiği parayı açıkladı. İşte detaylar...

Avatar Atakan'dan Hülya Avşar'a çarpıcı açıklama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 15:00

Ünlü televizyoncu Hülya Avşar, YouTube kanalında sunduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programında bu kez Survivor’ın popüler yarışmacılarından Avatar Atakan'ı ağırladı. Programda hem özel hayatı hem de Survivor deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Avatar Atakan, Avşar'ın sorusuyla adeta şaşkına döndü.

Avşar, "Çok para mı veriyor Acun size, ne yapıyor?" sorusunu sorarak, izleyicilerin merak ettiği bir konuya değindi. Bu soruya net bir yanıt veren Avatar Atakan, "Güzel para veriyor," diyerek Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sunduğu maddi imkanları dile getirdi.

Atakan, sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki tabii ki platformun değeri de çok önemli. Sonuçta Survivor'ın bize kattığı, oradaki yarışmacılara kattığı çok büyük şeyler var. Bunu doğru bir şekilde kullananlar var, kullanamayanlar var; devam ettirenler var, ettiremeyenler var."

Bu açıklamalar üzerine Hülya Avşar, "Yani sana ne kazandırıyor, reklam teklifi mi geldi yoksa paranın dışında? İyi veriyormuşsun Acun, seneye bizi de atlama... Acun ama her şeyin en iyisini yapar," diyerek Ilıcalı’ya olan güvenini dile getirdi.

Program, Avatar Atakan'ın Survivor macerası ve sonrasındaki kariyerine dair içten açıklamalarıyla büyük ilgi topladı

Benzer Haberler
Son Dakika: ZAM Geldi 10.000 TL Oldu! Son Dakika: ZAM Geldi 10.000 TL Oldu!
12 Milyon 440 bin 330 emeklinin Adı soyadı açıklandı! SSK emeklisine 11000 TL ödeme olacak 12 Milyon 440 bin 330 emeklinin Adı soyadı açıklandı! SSK emeklisine 11000 TL ödeme olacak
EMEKLİYE müjdeli haber! SON DAKİKA geldi, Devlet Destekli İlave Ödeme 5400 TL olacak EMEKLİYE müjdeli haber! SON DAKİKA geldi, Devlet Destekli İlave Ödeme 5400 TL olacak
14 milyon 430 bin Emekliye ek ödeme olarak 40000 TL ödenecek! Başvuru başladı 14 milyon 430 bin Emekliye ek ödeme olarak 40000 TL ödenecek! Başvuru başladı
Ziraat bankası 0.59 faizle nakit 100.000 TL kredi başladığını duyurdu! Ziraat bankası 0.59 faizle nakit 100.000 TL kredi başladığını duyurdu!
Deha'nın çekimlerinden yeni kareler yayınlandı! Deha'nın çekimlerinden yeni kareler yayınlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil
  • 13-08-2024 11:01

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil