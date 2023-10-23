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Avatar Atakan açıkladı! 'Survivor All Star 2024'te neden yok?

Acun Ilıcalı, eski Survivor şampiyonları Nihat Altınkaya, Turabi Çamkıran, Nefise Karatay ve Ogeday Girişken'in "All Star" sezonunda yarışacaklarını açıkladı. Ancak, başka bir şampiyon olan Çağan Atakan Arslan'ın kadroda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Avatar, merak edilen bu konuya açıklık getirdi. İşte ayrıntılar...

Avatar Atakan açıkladı! 'Survivor All Star 2024'te neden yok?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 10:10

Çağan Atakan Arslan, İstinyePark'ta görüntülendi ve Survivor'ın yeni sezonu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Geçmiş sezonlardan farklı olarak bu sezon Survivor'da eleme sistemi "düello" olarak uygulanacak. Dört eleme adayı, parkurda karşı karşıya gelerek mücadele edecekler. Eleme sonunda ise bir kişi adadan ayrılacak. 2016 yılında Survivor'ı kazanan ve 2022 sezonunda da yarışan Çağan Atakan Arslan, 2022 All-Star sezonunu dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

Survivor'da bu sezon eski yarışmacılar tekrar mücadele edecekler, ancak Çağan Atakan Arslan'ın neden geri dönmediği sorusu gündemdeydi. Avatar Atakan, muhabirlere verdiği cevapta, "Bu sezon ben gitmedim çünkü oyunculuk kariyerime odaklandım. Zaten bir kez şampiyon oldum. Şu anda oyunculukla ilgileniyorum. Bu sezon kimin kazanacağını merak ediyorum, büyük bir sürpriz olabilir. Heyecanla takip edeceğim" dedi.

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