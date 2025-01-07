Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’tan Madrid'de romantik poz

Başarılı oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile çıktığı Madrid tatilinden paylaştığı kareyle sosyal medyada beğeni topladı. 2022 yılında hayatlarını birleştiren ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, bu kez rotalarını İspanya’nın başkentine çevirdi.

Aslı Enver, tatilden keyifli bir anını Instagram’da paylaşarak takipçilerine adeta Madrid havası estirdi. Ünlü çift, şehrin simge noktalarından biri olan El Retiro Parkı’nda çekilmiş bir fotoğrafıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sık sık seyahat eden ve sosyal medya hesaplarından bu anlarını paylaşan Enver ve Gökbudak, takipçilerinden “Siz çok yakışıyorsunuz” ve “Madrid size çok yakışmış” gibi yorumlar aldı.