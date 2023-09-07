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ASHB Başvuru Butonuna Bastı! Her Haneden Bir Kişiye Mutlak Ödenecek

Eylül ayı ödemeleri başlamış iken tekrardan gündeme çıkan 1250 TL destek başvuru şartları ve 1250 TL destek kimlere veriliyor sorularının yanıtları yine revaca çıktı.

ASHB Başvuru Butonuna Bastı! Her Haneden Bir Kişiye Mutlak Ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 09:38

Aile Destek Paketi Eylül ayı ödemeleri başlamış iken tekrardan gündeme çıkan 1250 TL destek başvuru şartları ve 1250 TL destek kimlere veriliyor sorularının yanıtları yine revaca çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygun görülen ve başvuru yapan hanelerin değerlendirilmeye alındığı 1250 TL destek ile alakalı gelişmeler mevcut. Normal şartlarda Temmuz ayında son bulacağı açıklanan ancak son dakika kararı ile 1 sene daha ödenecek olan Aile Destek Paketi haneye giren maaşa göre farklılık gösteriyor. Başvuru şartları ise daha esnetilmiş bir şekilde karşımıza çıkıp, ödemeler de maaşa göre 850- 1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 

 

İhtiyaç sahibi olarak Aile ve Sosyal Hizmerler Bakanlığı tarafından onay almış hanelereher ay düzenli olarak destek ödemesi yapılmaya devam ediyor. Her ayın ilk yarısına kadar ödemeler tamamlanıyor. Temel ihtiyaçların karşılanması anlamında vatandaşa destek veren bu ödeme için başvurular devam ediyor. Aile Destek Programı ile alakalı olarak başvuruların nereye yapılacağı merak ediliyor. E-devlet sistemi üzerinden online başvuru yapılmakta iken, ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına da başvuru yapılabiliyor. 

Hanede kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre  bu destek ödemesinin miktarı şekilleniyor. Değerlendirmek için şartlar çok basit iken başvuru yapamayacak olan kişiler TC vatandaşı olmayan, mavi kart sahibi olan, 18 yaşından küçükler değerlendirme dışı kalıyor. 

 

Başvurusu onay alan ve ödeme almak için bekleyen vatandaş ne kadar aylık ödeme alabileceğini merak ediyor. Haneye giren maaş miktarı aralığına göre 850 TL  - 1250 TL aralığında ödeme yapılıyor. BU ödemeden faydalanamk için başvuru şartını taşıyan her birey başvrusunu yapabilirken, hanede bulunan tek kişiye ödeme yapılabiliyor. Bu destek ödemesi ile birlikte çok sayıda destek ödemesine de başvuru yapabilirsiniz. Evinizde çocuk bulunması durumunda çocuk yardımından ya da fatura yardımından faydalanabilirsiniz. 

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