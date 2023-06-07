Asgari ücretlilere ve milyonlarca çalışana yeni müjde! 180 gün boyunca 8 bin 506 TL ödeme yapılacak

180 gün boyunca 8 bin 506 TL ödeme yapılacak. Asgari ücretlilere ve milyonlarca çalışana yeni müjde- 2023 yılında yapılan düzenleme ile birlikte işten çıkarılan vatandaşların haklarını koruma altına alan önemli bir adım atılmıştır. Bu düzenlemeye göre, işten çıkarılan bir vatandaş, belirli bir süre boyunca düzenli destek ödemeleri almaya hak kazanmaktadır. Bu destek ödemesi, işsizlik maaşı adı altında verilmekte ve 2023 yılı itibarıyla 8 bin 506 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik maaşı için belirli bir gün sayısını doldurmanız gerekmektedir. Son üç yıl içinde 600 gün, 900 gün veya 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizler, bu hakka sahip olmaktadır. İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle bu şartı karşılamalısınız.

Başvuru işlemleri için ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir. İşsizlik başvurusunu İŞKUR birimine şahsen giderek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de aynı işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan sonra, belirttiğiniz İBAN numarasına her ayın belirli tarihlerinde düzenli olarak maaşınız yatırılacaktır. İBAN numaranızı eksik veya yanlış bildirdiyseniz, kimlik kartınızla herhangi bir PTT şubesinden maaşınızı kolaylıkla çekebilirsiniz.

İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşların geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla devlet tarafından verilen önemli bir destektir. Bu destek, işsizlik sürecinde maddi anlamda rahatlama sağlamaktadır. İşsizlik maaşı, işten çıkarılan veya kendi isteğiyle işini bırakan çalışanlara, geçimlerini sürdürebilmeleri için devlet tarafından sağlanan bir maddi destektir. Türkiye'de işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

İşsizlik maaşı alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlar arasında en önemli şart, belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaktır. Son üç yıl içinde en az 600 gün (veya 900 gün, 1080 gün gibi farklı süreler) sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız gerekmektedir.