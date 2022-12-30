Armağan Çağlayan: İki kişi beni aramadı, insan kırılıyor

Armağan Çağlayan, son olarak Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Sözlerine, "Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım" diye başlayan ünlü isim, şöyle yazdı:



"Hastalığım sırasında o kadar çok arayıp soran oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü. Birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu bir sitem değil."

"SİTEM ETMEYE HAKKIM YOK"

"Sitem etmeye hakkım yok zaten" diyen ünlü isim, "Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepinize minnettarım, sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen. İnsan 'kırılıyor!'" sözleriyle paylaşımını noktaladı.



AYTA SÖZERİ'DEN YANIT GELDİ!



Armağan Çağlayan'ın bu mesajına Ayta Sözeri'den açıklama geldi. Şarkıcı 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Haklı mı yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden de bu telefonu beklediğine de inanamadım. Bu kadar değerli miymişim Armağan için…" dedi.