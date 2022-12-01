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Armağan Çağlayan: 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim

Armağan Çağlayan (56), akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan ilk tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu duyurmuştu. Son olarak 4.5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini açıklayan Çağlayan, "Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı" derken, sağlık durumuyla ilgili son durumu da paylaştı.

Armağan Çağlayan: 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2022 10:07

Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu: "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı."

 

Armağan Çağlayan, dün ameliyat oldu. Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu, "4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, "Size Anlatacaklarım Var" turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.

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