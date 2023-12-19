Arka Sokaklar Oyuncusu Resmen Kayboldu! Diziden Ayrıldı Meslek Değiştirdi!

Ela Yörüklü, Türkiye'nin tanınmış yüzlerinden biri olarak, oyunculuk kariyerine ek olarak gerçek mesleği olan veterinerliğe dönüş yaptı. Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Yörüklü, güzelliği ve oyunculuğuyla tanınıyordu. Ancak şimdi, kariyerine farklı bir yön vererek veterinerlik alanına geri döndü.

Arka Sokaklar'da Oynamıştı

Yörüklü'nün oyunculuk serüveni, 2017'de Best Model of Turkey yarışmasında elde ettiği ikincilik ile başladı. Modellik ve oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan Yörüklü, TRT 1'deki Kalk Gidelim dizisi ile oyunculuğa adım attı ve sonrasında Arka Sokaklar dizisinde önemli bir role sahip oldu.

Veterinerlik Yapmaya Karar Verdi

Ela Yörüklü'nün asıl mesleği veterinerliktir. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olan Yörüklü, bu alandaki tutkusunu takip ederek veterinerlik diplomasını aldı. Oyunculuktan ayrılıp veteriner olarak kariyerine devam etme kararı alan Yörüklü, bu kararıyla hayvanlara olan sevgisini ve mesleğe olan bağlılığını göstermiş oldu.

Sosyal medya hesaplarından özel hayatı ve mesleki faaliyetleri hakkında paylaşımlarda bulunan Yörüklü, hayranlarıyla etkileşim içinde olmayı sürdürüyor. Veterinerlik mesleğine dönüşü, onun hayvanlarla ilgili derin tutkusunu ve mesleğe olan saygısını yansıtıyor. Hayranları, Yörüklü'nün bu tutkulu dönüşünü takdirle karşılıyor. Röportajlarında hayvanlarla ilgilenmenin hayatına mutluluk kattığını dile getiren Yörüklü, veterinerlik alanındaki kariyerine hayvan sevgisi ve profesyonel başarılarıyla devam ediyor. Oyunculuk dünyasından ayrılarak hayvanların iyiliği için çalışan Yörüklü, bu yeni yolculuğunda da başarılarla dolu bir kariyer sürdürmeyi hedefliyor.