Arda Kural'dan ilginç açıklama: "23 yaşındayım ve evliyim"

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan ve daha sonra 2000'li yılların başında popüler gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında 'Emret Komutanım' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla bilinen oyuncu, sektörün zorluklarıyla baş edememiş ve psikolojik sıkıntılar yaşayarak zor günler geçirmişti.

Ancak yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan Arda Kural, fazla kilolarından kurtulup saç ektirerek yeni bir görünüme kavuştu. 42 yaşındaki oyuncu, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katılarak dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kural, "Şu an burası paralel evren. Ben asıl evrende kel, göbekli, evli bir adamım ama mutsuzum. Burada ise genç, deli dolu, gezen tozan, mutlu birisiyim. Ben zaten hayatım boyunca böyle birisi olmak istedim, hayatı dolu dolu yaşayan, gezen, eğlenmeyi seven birisiyim" dedi.

Arda Kural, sözlerine "42 yaşıma geldiğimde belirli olgunluğa ve istediklerime kavuşacağım, sonra bıraktığım yerden 23'e devam edeceğim dedim. Şu an 23 yaşındayım aslında" diye devam edince sosyal medyada gündem oldu.

Kural’ın bu içten açıklamaları, hem hayranları hem de takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun yeni yaşam tarzı ve pozitif enerjisi, pek çok kişiye ilham verdi.