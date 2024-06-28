Arda Kural meslek değiştirdi!

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak tanınan ünlü oyuncu Arda Kural, zorlu günleri geride bırakıp Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Kural, meslek değiştirdiğini açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Arda Kural meslek değiştirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2024 18:51

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak bilinen ünlü oyuncu Arda Kural, zorlu günleri geride bırakarak Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Kural, meslek değiştirdiğini duyurarak hayranlarını şaşırttı.

Kariyerine Yeni Bir Yön Veriyor

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan ve 2000'li yılların başında popüler gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında 'Emret Komutanım' dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak sektörün zorluklarına daha fazla dayanamayan ve psikolojik sıkıntılar yaşayan Kural, bir süre zor günler geçirmişti.

Yeni Başlangıçlar

Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan 42 yaşındaki oyuncu, fazla kilolarından kurtulup saç ektirerek yenilenmiş bir görünümle Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Kural, setlere geri dönmek istemediğini belirterek, "Hayatıma yeniden başlamak zorundayım. Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi" dedi.

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