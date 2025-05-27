Anne Olmak İçin Gün Sayan İrem Helvacıoğlu Aşka Geldi! Kalpli Paylaşım Çok Konuşuldu

İrem Helvacıoğlu, hamilelik heyecanını aşk dolu bir kalpli paylaşım ile duyurdu. Eşiyle verdiği poz beğeni topladı.

Anne Olmak İçin Gün Sayan İrem Helvacıoğlu Aşka Geldi! Kalpli Paylaşım Çok Konuşuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2025 15:32

İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, eşi Ural Kaspar ile birlikte bebek heyecanı yaşarken, sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Kalp Emojili Romantik Kare

Henüz 3 aylık hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu, Instagram hesabında eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareye kalp emojisi ekleyerek yayımladı. Bu paylaşımla takipçilerini hem duygulandırdı hem de beğeni yağmuruna tutuldu. 

Cinsiyeti Belli Oldu

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ancak çift bu bilgiyi henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Meraklı hayranları, oyuncunun doğumuna kadar yapacağı paylaşımları büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Sosyal Medyada Aşk Rüzgarı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatındaki mutlu tavırlarıyla da adından söz ettiren Helvacıoğlu, bu paylaşımla bir kez daha kalpleri fethetti. Aşkı ve annelik heyecanını aynı anda yaşayan ünlü isim, sosyal medyayı adeta pozitif enerjiyle doldurdu.

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