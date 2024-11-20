Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay’dan aşk dolu poz!

Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabının hikaye bölümünden sevgilisi Canbay ile birlikte romantik bir anını paylaştı. Aşk dolu bu kare, çiftin hayranlarından büyük ilgi gördü.

Takipçileri tarafından “Çok yakışıyorsunuz”, “Enerjiniz harika” gibi yorumlarla beğeni toplayan çift, hem müzik kariyerlerinde hem de ilişkilerinde uyumlarıyla dikkat çekiyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay, hem bireysel başarıları hem de ilişkileriyle magazin dünyasının favori çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.