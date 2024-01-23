Akbank'tan Yepyeni Kampanya: Kimlik Numaranı Yaz, 10.000 TL Hemen Cebinde!

Akbank'tan Yepyeni Kampanya: Kimlik Numaranı Yaz, 10.000 TL Hemen Cebinde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2024 09:12

Son dakika haberine göre, Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan kampanya kapsamında, 10.000 TL'ye kadar hızlı ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin başvuruları bekleniyor. Akbank, 36 ay vade seçeneği ile bu kredi taleplerini karşılayacak ve özellikle ilk kez hesap açan müşterilere avantajlı faiz oranları sunacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kolayca başvuruda bulunabilirler. 10.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularında, 36 ay vade seçeneği sunulmakta ve ilk taksit ödemesi 3 ay ertelenebilmektedir. Zamanı kısıtlı olanlar için Akbank'ın SMS kredi servisi de hızlı bir çözüm sunmaktadır. Kredi talebinizi 4425 numarasına kimlik numaranızı yazarak göndererek, başvurunuzu anında gerçekleştirebilir ve onaylanan tutarı öğrenebilirsiniz.

Akbank Direkt Uygulaması ile Anında Kredi!

Akbank hesabı olanlar, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Bu sayede banka şubelerine gitmeden, internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat boyunca nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kullanıcı dostu arayüzü üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça kolay ve hızlıdır.

Akbank'ın başlattığı kampanya, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı ve yaratıcı çözümler sunuyor. İlk kez Akbank'tan hesap açan müşterilere özel %0.99 faiz oranı ile kredi imkanı tanınması, kampanyayı daha da cazip hale getiriyor. Bu avantajlarla birlikte, Akbank müşterileri ihtiyaçlarına uygun ödeme planlarıyla 10.000 TL'ye kadar krediyi hemen kullanabilirler. Akbank'ın sunduğu bu özel kampanya, vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. 10.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler, banka şubelerinden, SMS kredi servisinden ya da Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Kampanya detaylarına hakim olmak için Akbank'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları düzenli olarak takip edilebilir.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Açıkladı! Dar Gelirli Ailelere 44000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verilecek! Her Vatandaş Alacak! Cumhurbaşkanı Açıkladı! Dar Gelirli Ailelere 44000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verilecek! Her Vatandaş Alacak!
Meclisten Geçti, 15.000 TL Hesaplarınıza Yatıyor! Meclisten Geçti, 15.000 TL Hesaplarınıza Yatıyor!
Cumhurbaşkanı onayı ile hayata geçiyor! Onay verildikten sonra EMEKLİYE 60.000 TL ödenecek! Cumhurbaşkanı onayı ile hayata geçiyor! Onay verildikten sonra EMEKLİYE 60.000 TL ödenecek!
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Akbank Ortak Karar Verdi ve Kişi Başı 50.000 TL Ödeyecek! Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Akbank Ortak Karar Verdi ve Kişi Başı 50.000 TL Ödeyecek!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Hesabı Olanlara 31 Ocak Tarihine Kadar Süre Verildi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Hesabı Olanlara 31 Ocak Tarihine Kadar Süre Verildi!
Ay Başı 3900 TL Hesaba Yatıyor! 32 Günlük Mevduat Faizleri Rekor Tazeledi! Ay Başı 3900 TL Hesaba Yatıyor! 32 Günlük Mevduat Faizleri Rekor Tazeledi!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!
  • 21-01-2024 15:48

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!